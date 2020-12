Verhandlung am BGH zu Dieselskandal bei Daimler fällt aus

Kläger zog die Revision zurück

Die für den 14. Dezember am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geplante Verhandlung über das Thermofenster bei einem Mercedes findet nicht statt. Der Kläger habe die Revision zurückgenommen, teilte Daimler am Mittwoch mit. Dies sei für das Unternehmen überraschend; es sei kein Vergleich geschlossen worden.

Der Termin für eine andere Verhandlung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal steht aber noch. Dabei geht es ebenfalls am 14. Dezember vor dem BGH über die mögliche Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen VW. Am Mittwoch teilte der BGH außerdem mit, dass am 9. März in einem anderen Fall über Schadenersatz wegen eines Thermofensters bei einem Mercedes verhandelt werde.