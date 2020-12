Verirrte Wanderinnen in Kärnten gerettet

Frauen waren vom markierten Weg abgekommen

Zwei Wanderinnen in Kärnten sind am Samstag in St. Stefan im Gailtal im Bezirk Hermagor am Weg zur Kirche St. Steben irrtümlich vom markierten Weg abgekommen. Als sie um 16.00 Uhr langsam erschöpft waren, setzten sie einen Notruf ab. Da es starken Nebel gab, waren zwei Hubschrauber nötig, um die beiden Frauen im Alter von 58 und 60 Jahren zu lokalisieren. Ein Rettungstrupp brachte sie dann sicher wieder ins Tal, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.