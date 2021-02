Verkäuferin in Schärdinger Geschäft belästigt

65-Jähriger festgenommen

Ein 65-Jähriger hat am frühen Mittwochnachmittag in einem Schärdinger Geschäft eine 21-jährige Verkäuferin belästigt. Laut Polizei berührte er sie kurz nach 13.00 Uhr während einer Verkaufsberatung mehrmals am Körper, obwohl sie ihn zurückwies. Die Betroffene meldete daraufhin den Vorfall der Filialleitung. Der Täter flüchtete, wurde aber bei einer Fahndung anhand des Kennzeichens seines Wagens identifiziert und festgenommen. Der türkische Staatsbürger bestritt die Vorwürfe.