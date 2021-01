Verkauf von Einwegplastik in Mexiko-Stadt verboten

Auch Luftballons betroffen

In Mexiko-Stadt ist am Neujahrstag ein Kaufverbot für Einwegplastik in Kraft getreten. Mit Beginn des Jahres 2021 dürfen dort bestimmte Plastikgegenstände nicht mehr verkauft werden, die für einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Nach Angaben des Umweltministeriums der mexikanischen Hauptstadt vom Freitag gehören dazu etwa Teller, Becher, Besteck, Trinkhalme, Behälter für Essen zum Mitnehmen, Applikatoren für Tampons und auch Luftballons.

Seit einem Jahr gilt in der mit 22 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Stadt Nordamerikas bereits ein Verbot von Einwegplastiksackerln. Am 3. Juli soll auch in der gesamten EU ein Verbot für Einwegplastik in Kraft treten.