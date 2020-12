Verkehrsbüro verkleinert Vorstand

Tourismuskonzern wird künftig von Martin Winkler und Helga Freund geleitet - Helmut Richter verlässt Führungsgremium per Ende Dezember 2020 - Vertrag von Winkler bis Ende 2025 verlängert

Der Tourismuskonzern Verkehrsbüro Group, zu dem unter anderem die Ruefa-Reisebüros, die Austria Trend Hotels, Eurotours und das Wiener Café Central gehören, zimmert die Unternehmensspitze um: Der Vorstand wird von drei auf zwei Personen geschmälert. Gelenkt wird der Konzern ab dem Jahreswechsel von Martin Winkler als Vorsitzendem und Helga Freund. Helmut Richter verlässt das Gremium, werde aber noch bis Mitte 2021 beratend zur Verfügung stehen, hieß es am Dienstag.

"Wir danken Helmut Richter für seine jahrelange Tätigkeit im Konzern und als Vorstand ganz herzlich. Wir werden seine Expertise in den kommenden Monaten der Transformation auf jeden Fall intensiv nutzen", teilte Winkler mit. Richters Agenden werden auf Freund - sie übernimmt zu ihrer Verantwortung der touristischen Bereiche nun auch jene für den Geschäftsbereich Business Touristik (Geschäftsreisen) - und Winkler - er übernimmt nun zusätzlich die Bereiche Konzernrecht sowie Konzernservices - aufgeteilt.

Parallel dazu wurde Winklers Mandat als Vorstandschef "bereits vorzeitig bis nun Ende 2025 verlängert", wie das Verkehrsbüro weiters bekanntgab. Damit werde "in einer sehr herausfordernden Zeit ein klares Signal der Stabilität in der Unternehmensführung" gesetzt.

Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat sei beschlossen worden, den Konzern ab 2021 "hinter den Kulissen neu aufzustellen". Mit Blick auf die sich immer schneller wandelnden, immer digitaler und multimedialer werdenden Anforderungen der Kunden gehört dazu den Angaben zufolge "eine Digitalisierungsoffensive in allen Bereichen".

Im Konzern würden die Expertisen künftig in den beiden großen Bereichen "Hospitality" (Hotellerie, Camping, Palais Events und Café Central) und "Travel" (Leisure Touristik mit Ruefa und Eurotours sowie Business Touristik) gebündelt. Zusätzlich sollen im Bereich "New Business" neue Geschäftsfelder erarbeitet werden. Damit will sich das Verkehrsbüro "fit für einen Neustart im Tourismus" machen. Vor allem das kommende Jahr wird noch als "sehr schwierig" eingeschätzt.

"Der Tourismus ist wohl die von der Corona-Pandemie am schwersten getroffene Branche. Wir rechnen auch im kommenden Jahr nur mit einer ganz leichten Erholung - von den Niveaus 2018 und 2019 sind wir in allen Bereichen weit entfernt", erklärte Winkler. 2021 werde als "Transformationsjahr" genutzt, um sich in allen Konzernbereichen fokussiert aufzustellen. "Wir glauben definitiv an ein Comeback des Tourismus - der aber sicherlich anders aussehen wird als bisher, viel digitaler und an modernen Kundenbedürfnissen orientiert."