Verkehrsunfall auf eisglatter Fahrbahn im Tennengau: drei Verletzte

Pkw kam in Abtenau von der Straße ab und überschlug sich

Bei einem Verkehrsunfall in Abtenau im Tennengau sind gestern, Montag, am Nachmittag drei Personen verletzt worden. Der Pkw eines 20-jährigen Lenkers kam in einer leichten Kurve von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die vier Insassen befreiten sich selbst aus dem Wrack. Der 20-jährige Tennengauer und zwei Mitfahrer im Alter von 15 und 18 Jahren wurden vom Roten Kreuz zu einem Arzt gebracht. Laut Polizei war die Fahrbahn eisglatt.