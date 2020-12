Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg: Beifahrer schwer verletzt

Lenker hatte wegen zu hohen Tempos Kontrolle über seinen BMW verloren

Ein Raser hat am Montag gegen 23.30 Uhr in der Stadt Salzburg einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 23-Jährige hatte in der Maxglaner Hauptstraße in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW verloren und prallte zunächst gegen einen am Straßenrand abgestellten Pkw. Dann geriet der Wagen auf eine Leitschiene, wurde ausgehoben, riss einen Zaun nieder und prallte schließlich gegen einen Baum. Dabei wurde der 24-jährige Beifahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtete, wurde der Mann im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Der Fahrer selbst zog sich nur leichte Verletzungen zu. Ein Alkotest verlief negativ.