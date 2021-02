Verkehrsunfall in Tirol forderte drei Verletzte

Fahrzeug begann zu brennen

Ein Verkehrsunfall auf der Wildschönauer Straße (L3) bei Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) hat am Sonntag drei Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtete, war ein 27-jähriger Ungar während eines Überholmanövers gegen den entgegenkommenden Pkw einer 29-jährigen Ungarin geprallt. Die beiden Lenker und der am Beifahrersitz mitfahrende Vater der 29-Jährigen wurden verletzt.

Das Auto der Ungarin wurde durch den Aufprall entgegen ihrer Fahrtrichtung an den Fahrbahnrand geschoben, woraufhin ein hinter ihr fahrender 39-jähriger Österreicher gegen den Pkw prallte. Das Fahrzeug des 27-Jährigen begann nach dem Aufprall zu brennen. Der Lenker konnte sich jedoch noch selbstständig aus dem Wagen befreien, er wurde nur leicht verletzt.

Die 29-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, sie erlitt schwere Verletzungen. Ihr Vater wurde leicht verletzt, er konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen. Der hinter der 29-Jährigen fahrende Österreicher und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den brennenden Pkw des Ungarn rasch löschen und die 29-Jährige aus ihrem Wagen befreien. Am Auto des Ungarn und der Ungarin entstand Totalschaden. Der Pkw des 39-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Alle drei Verletzten wurden von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.