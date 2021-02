Verlegearbeiten für Nord Stream 2 in Dänemark Ende April fertig

Merkel will Gas-Konflikt mit Russland verhindern Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will einen Gas-Konflikt mit Moskau wegen der Nabucco-Pipeline, die an Russland vorbeiführen soll, verhindern. Bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Dmitri Medwedew bekannte sie sich zu der russisch-europäischen Ostseepipeline Nord Stream. "Wir halten dieses Projekt für strategisch wichtig und notwendig", sagte Merkel im Schloss Schleißheim bei München.