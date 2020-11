Verletzte nach Pkw-Unfall auf Schneefahrbahn in der Steiermark

18-jähriger Lenker kam von Straße ab - Wagen stürzte rund 100 Meter über steile Böschung und überschlug sich

Drei junge Männer sind am Samstag in St. Kathrein am Offenegg im steirischen Bezirk Weiz bei einem schweren Autounfall offenbar recht glimpflich davongekommen. Der 18-jährige Lenker war von der Sommeralm kommend in Richtung Teichalm gefahren und auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße abgekommen, hieß es seitens der Polizei. Der Pkw stürzte rund 100 Meter über eine steile Böschung und überschlug sich.

Der Lenker sowie ein 19-jähriger Beifahrer wurden mit vermutlich leichten Verletzungen in das LKH Weiz gebracht. Ein zweiter Beifahrer im Alter von 20 Jahren blieb unverletzt. Der gerufene Rettungshubschrauber wurde letztlich nicht benötigt.