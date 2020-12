Verletzter Jäger aus Dachsteingebirge in Oberösterreich geborgen

Verletzte sich bei Sprung - wollte nach angeschossener Gämse schauen - BILD

Die Bergrettung hat am Montag einen verletzten Jäger aus dem Dachsteingebirge geborgen. Der 63-Jährige war mit einem 68-Jährigen auf Gämsenjagd und sprang zu Mittag in dem felsigen, schneebedeckten Gelände über einen Absatz, um zu einer angeschossenen Gams zu gelangen. Beim Aufkommen verletzte er sich am linken Oberschenkel und kam nicht mehr weiter. Sein Jagdkollege alarmierte die Bergrettung Obertraun, wie diese am Dienstag berichtete.

Der Verletzte lag nahe einer Stromleitung, was eine Hubschrauberbergung unmöglich machte. Also fuhr eine Mannschaft der Bergrettung mit der Seilbahn auf die Schönbergalm, stieg zu dem 63-Jährigen ab und brachte ihn zu einer geeigneten Stelle für eine Taubergung. Mit dem Rettungshubschrauber C14 wurde der Verletzte ins Tal gebracht.