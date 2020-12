Verletzter Snowboarder im Salzburger Pongau geborgen

Aufwendiger Einsatz für verunglückten Variantenfahrer - Hubschrauber musste wegen Schneetreibens und Dunkelheit umkehren - BILD

Im Skigebiet Zauchensee (Pongau) hat sich am Mittwoch ein 27-jähriger Snowboarder abseits der Piste schwer verletzt. Der gebürtige Däne mit Wohnsitz in Wels (OÖ) war gegen 16.00 Uhr bei einer Variantenabfahrt im sogenannten Steinkarl in 1.796 Metern Seehöhe gestürzt. Weil aufgrund des starken Schneetreibens und der Dunkelheit der alarmierte Rettungshubschrauber seinen Einsatz abbrechen musste, machten sich 13 Bergretter und mehrere Liftbedienstete auf den Weg zu Unfallstelle.

Der Verletzte konnte im Zuge einer Suchaktion in dem Kar gefunden und von einem Arzt der Bergrettung versorgt werden. Dann wurde der 27-Jährige zunächst mit dem Akja und dann mit der Pistenraupe ins Tal transportiert und vom Roten Kreuz ins Klinikum nach Schwarzach gebracht. Der Einsatz konnte gegen 19.30 Uhr beendet werden. Die Begleiterin des Snowboarders blieb unverletzt.