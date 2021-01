Vermeintliche Hilferufe in Salzburg entpuppten sich als Katzensuche

Große Aktion beim Neutor

In der Stadt Salzburg haben sich Dienstagabend vermeintliche Hilferufe am Mönchsberg als Suche eines Anrainers nach seiner Katze entpuppt. Ein Passant gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass er im Bereich des Neutors Hilfeschreie vom direkt darüber gelegenen Mönchsberg wahrgenommen habe. Eine große Suchaktion wurde gestartet. Ein Anrainer wurde auf den Einsatz aufmerksam und klärte auf, dass vermutlich er der Auslöser dieses Einsatzes sei, berichtete die Polizei.

Der Mann war auf der Suche nach seiner Hauskatze und lockte diese durch mehrmaliges lautes Rufen heran. Das Echo der Felswand dürfte als nicht lokalisierbare Hilferufe wahrgenommen worden sein. Wegen der einbrechenden Dunkelheit und da es sich bei dem Einsatzgebiet um teilweise unwegsames Gelände handelte, beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera an der Suchaktion. Die Einsatzkräfte konnte den Sturz einer Person vom Mönchsberg nicht ausschließen.