Vermutlich überhitzte Akkus: Brand in Keller im Pinzgau

Feuer mit Handfeuerlöscher in Mittersill gelöscht

Überhitzte Akkus von Modellfahrzeugen dürften am Samstagabend in Mittersill (Pinzgau) einen Brand in einem Keller verursacht haben. Ein Hausbewohner hatte zwei, drei "Knaller" gehört und dann im Keller des Gebäudes den Brand bemerkt, den er mit einem Handfeuerlöscher selbst löschen konnte. Die alarmierte Feuerwehr brachte nur mehr einige Gegenstände in Sicherheit, löschte Glutnester und belüftete das Haus mit einem Ventilator, berichtete die Polizei am Sonntag.