Eigentlich wollte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Donnerstag die österreichischen EUFOR-Soldaten in Bosnien-Herzegowina besuchen - allein, die vorweihnachtliche Visite scheiterte an den Unbillen der Jahreszeit: "Aufgrund der schlechten Sichtbedingungen durch den dichten Nebel konnte die C-130 des ÖBH in Sarajevo nicht landen", twitterte Tanner-Sprecher Roman Markhart. Mit dem Kontingentskommandanten wollte sich Tanner aber trotzdem unterhalten - per Videokonferenz.