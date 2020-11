Verschwörungstheorie zu Corona-Hilfsagentur COFAG widerlegt

Gesellschaft nicht bereits im Februar gegründet - Es wurde vom Staat Ende März eine zuvor gegründete leere Firmenhülle gekauft, die zur COFAG wurde - (Von Philip Stotter/APA)

Verschwörungstheorien haben mit dem Aufkommen der Coronapandemie Hochkonjunktur. Eine solche hat nun auch die staatliche Coronahilfen-Agentur COFAG erfasst. Gemutmaßt wird, dass die COFAG bereits im Februar gegründet worden sei, obwohl die WHO die Pandemie erst im März ausgerufen hat. Und das sei ein Zeichen, dass die Regierung mehr über Corona wusste, als sie den Bürgern sagen wollte. APA-Recherchen zeigen allerdings, dass die COFAG erst Ende März entstanden ist.

Tatsächlich gegründet worden war im Februar seitens einer Wiener Anwaltskanzlei eine leere Firmenhülle, eine sogenannte Vorratsgesellschaft. Solche werden von Kanzleien aber auch großen Unternehmen laufend gegründet. Sie können im Bedarfsfall rasch für Käufer umgewandelt werden - ohne dass dieser den Gründungsprozess einer GmbH durchlaufen muss, was Zeit spart.

Konkret gründete die Kanzlei Schönherr am 19. Februar 2020 eine GmbH als SASR Alpha Einundsiebzigste Beteiligungsverwaltungs GmbH ("SASR Alpha") unter der FN 528566 d. Am 27. März 2020 wurde diese Vorratsgesellschaft, der GmbH-Mantel, vom Staat (konkret der ABBAG) gekauft und am 31. März in "COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH" (COFAG) umbenannt. Firmenbuchauszüge belegen, dass die COFAG seit 31. März existiert und nicht seit Februar.

"Wir haben dadurch nicht nur eine Zeit-, sondern auch eine Kostenersparnis erzielt", sagt COFAG-Geschäftsführer Bernhard Perner auf Anfrage der APA. Unternehmensgegenstand der COFAG ist die Erbringung von Dienstleistungen und das Ergreifen von finanziellen Maßnahmen, die zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 und den dadurch verursachten wirtschaftlichen Auswirkungen geboten sind (§ 2 Abs. 2 Z 7 iVm § 6a Abs. 2 ABBAG-Gesetz).

Aus historischer Sicht ist es alles andere als überraschend, dass Verschwörungstheorien nun Hochkonjunktur haben - fällt das Hochkochen des Phänomens doch oft mit Krisen zusammen, erklärte der Innsbrucker Historiker Claus Oberhauser erst in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der APA. Neu ist jedoch die Geschwindigkeit der Verbreitung in "alternativen Medien" im Internet und die wieder verstärkte Hinwendung von Teilen der Politik in diese Richtung.