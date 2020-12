Verstärkte Security im Traisenpark in St. Pölten bei Ansturm

Center-Managerin: Auf Wiedereröffnung "massiv vorbereitet" - Geschlossene Gastronomie "tut sehr weh"

Der Traisenpark in St. Pölten ist laut Center-Managerin Anita Bräunlich auf die Wiedereröffnung der Geschäfte am Montag "massiv vorbereitet". Falls es zu einem Ansturm kommen sollte, würde die Security verstärkt. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen seien noch einmal an alle Mieter und Partner kommuniziert worden. Bräunlich nannte in diesem Zusammenhang u.a. die Zehn-Quadratmeter-Regel.

"Wir bauen vor", sagte die Center-Managerin am Freitag auf APA-Anfrage. Sie verwies auch darauf, dass es schon Erfahrungen mit den Regelungen gebe.

Dass die Gastronomie geschlossen bleiben muss, "tut sehr weh", so Bräunlich. Einkaufszentren würden auch davon leben, dass Kunden nach ihren Erledigungen noch Kaffee trinken oder essen. Weil es freilich um eine Pandemie gehe, habe sie Verständnis dafür, dass die Lokale zu bleiben, sagte die Managerin. Klar sei, dass die Kunden dadurch kürzer in den Malls verweilen.

"Wir sind guter Dinge", betonte Bräunlich im Hinblick auf den Montag. Sie hoffe, dass für den Handel im Weihnachtsgeschäft "noch einiges an Umsatz lukriert wird".