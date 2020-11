Verstorbener Belgrader Patriarch wird am Sonntag beigesetzt

Dreitägige Staatstrauer nach Tod von Irinej I. ausgerufen

Der verstorbene serbisch-orthodoxe Patriarch Irinej I. wird am Sonntag beigesetzt. Zuvor gibt es ab 9.00 Uhr einen Trauergottesdienst in der Belgrader Kathedrale zum Heiligen Sava. Das teilte die Serbische Orthodoxe Kirche laut Kathpress am Freitag mit. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Patriarch in der Krypta der Kathedrale begraben. Irinej war Freitagfrüh im Alter von 90 Jahren in einem Militärkrankenhaus in Belgrad an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Die serbische Regierung um Ministerpräsident Aleksandar Vucic hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Etwa 85 Prozent der mehr als sieben Millionen Bürger Serbiens gehören der orthodoxen Kirche an. Weltweit sind nach Schätzungen in etwa 12 Millionen Menschen serbisch-orthodox.