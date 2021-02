Versuchte Kindesentführung in der Oststeiermark war erfunden

Unbekannter soll in Hofstätten an der Raab Zehnjährige vor Haus weggezerrt haben - Mädchen gestand Lüge wenig später

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Komplette Neufassung, weil angebliches Opfer Lüge gestand ---------------------------------------------------------------------

Ein möglicher Fall von versuchter Freiheitsentziehung hat am Mittwoch die Polizei in der Oststeiermark auf den Plan gerufen: Mittwochfrüh soll ein Unbekannter in Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz) versucht haben, eine Zehnjährige vor einem Wohnhaus wegzuzerren. Das Mädchen gestand aber wenig später, dass sie alles nur erfunden hatte, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.