Verteidigungsausschuss für Beschaffung von Schutzausrüstung

Tanner kann sich europäisches Verteidigungsprojekt vorstellen

Die Mitglieder des Landesverteidigungsausschusses haben sich am Dienstag mit einem Fünf-Parteien-Abänderungsantrag einstimmig für eine Priorisierung bei der Beschaffung moderner Schutzausrüstung für die Soldaten des Bundesheeres ausgesprochen. Basis dafür bildete ein NEOS-Entschließungsantrag, der die Berichte der Parlamentarischen Bundesheerkommission über unzureichende Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung aufgreift, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

In dem Abänderungsantrag wird die Verteidigungsministerin aufgefordert, bei künftigen Beschaffungen schon im Planungsprozess die Priorität auf die Sicherheit und den Schutz der Truppen im Einsatz zu legen. Dazu soll bedarfsorientiert für ausreichende und moderne Ausrüstung sowie für zeitgemäße Infrastruktur und Unterkünfte für die Truppen gesorgt werden.

Ebenfalls mehrheitlich von ÖVP, FPÖ und Grünen angenommen wurde ein Ausschussantrag der Regierungsparteien, der die Sicherstellung der notwendigen Infrastruktur am Hubschrauberstützpunkt Klagenfurt von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) einfordert. Grundlage dafür war ein dementsprechender SPÖ-Vorstoß, der die ständige Einsatzbereitschaft am Stützpunkt Klagenfurt einfordert, jedoch keine Mehrheit im Ausschuss fand. Die Sozialdemokraten kritisierten, die "Ausdünnung" des Standortes in Kärnten, der Stützpunkt sei etwa bei Katastrophenfällen von großer Bedeutung. Die Verteidigungsministerin versicherte hingegen, dass das Bundesheer alle Aufgaben überall in Österreich erfüllen könne.

Die Ministerin gab zudem einen Überblick über die aktuellen Einsätze des Bundesheeres, insbesondere im Zusammenhang mit der Coronapandemie. Über 4.000 Soldaten seien derzeit im In- und Ausland im Einsatz, berichtete Tanner. Rund 900 seien im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an den Grenzen stationiert, etwa 2.000 in allen Bundesländern in Assistenzeinsätzen zur Bekämpfung der Pandemie. Man habe strategische Covid-19-Lager eingerichtet und helfe mit Logistik-Expertise bei der Planung und Organisation von Impfungen.

Die Abgeordneten nutzten die Aussprache, um die Luftraumüberwachung des Landes zu thematisieren. Tanner zeigte sich überzeugt, dass man neue Wege andenken muss, um die Landesverteidigung fit für die Zukunft zu machen. So könne sie sich auch ein europäisches Verteidigungsprojekt vorstellen, sofern dies mit der österreichischen Verfassung vereinbar sei. In der aktiven Luftraumüberwachung stünden viele europäische Länder vor den gleichen Herausforderungen, weshalb Kooperationen nötig seien. Eine solche Zusammenarbeit könne unter Einhaltung der Neutralität Österreichs möglich sein, so Tanner. Es gebe bereits zeitlich begrenzte Kooperationen, etwa mit Deutschland und der Schweiz.

Bei den Verhandlungen mit Indonesien über einen Verkauf der Eurofighter finde derzeit eine Erhebung von möglichen Verkaufspaketen zur Festlegung eines Verkaufspreises statt, berichtete die Ministerin.