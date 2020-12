Bei Untersuchung Bakterien entdeckt

Die Marktgemeinde Hof am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) hat am Freitag die Bewohner vor einer Verunreinigung des Trinkwassers gewarnt. Bei Untersuchungen seien darin laut einer amtlichen Mitteilung coliforme Bakterien und Enterokokken entdeckt worden. Es dürfe darum nur im abgekochten Zustand als Trinkwasser verwendet werden.