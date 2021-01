Verurteilung wegen Angriff auf tschetschenischen Blogger in Schweden

Blogger gilt als scharfer Kritiker des tschetschenischen Republikchefs Ramsan Kadyrow

Zwei Russen sind in Schweden nach einem Mordanschlag auf einen regierungskritischen Blogger aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Mann und seine Komplizin wurden wegen versuchten Mordes und Beihilfe zum Mordversuch zu zehn beziehungsweise acht Jahren Gefängnis verurteilt, wie das Bezirksgericht der schwedischen Stadt Gävle am Montag mitteilte.

Die beiden sollen zudem ausgewiesen werden und Schadenersatz zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Blogger Tumso Abdurachmanow am 26. Februar 2020 in Gävle, rund 170 Kilometer nördlich von Stockholm, überfallen wurde - und zwar mit dem Ziel, ihn zu ermorden. Der Blogger wurde in seiner Wohnung im Schlaf mit einem Hammer angegriffen, konnte sich aber wehren und den Angreifer stoppen. Die Frau war zuvor eine Beziehung mit Abdurachmanow eingegangen: Zweck des Ganzen war demnach, bei der Attacke helfen und den Angreifer in die Wohnung lassen zu können. Den beiden sollen 60.000 Euro für den Auftragsmord versprochen worden sein.

Der Blogger gilt als scharfer Kritiker des tschetschenischen Republikchefs Ramsan Kadyrow. Dem vom Kreml unterstützten Kadyrow wird von Kritikern immer wieder die brutale Ausschaltung politischer Gegner auch im Ausland vorgeworfen. Im Juli 2020 wurde ein 43 Jahre alter Tschetschene in Gerasdorf bei Wien erschossen. Der Mann hatte ebenfalls Videos mit Kritik an Kadyrow veröffentlicht. Die Verdächtigen wurden gefasst. Im Berliner Tiergarten sorgte 2019 die Erschießung eines Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit für Aufsehen. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der Mord von der russischen Regierung in Auftrag gegeben wurde.

Abdurachmanow hatte Russland 2015 aus Angst um sein Leben verlassen. Er gilt als einer der populärsten Kritiker der tschetschenischen Führung.