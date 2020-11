Von Tierrettung mitgenommen und operiert

Ein stark verwahrloster Chihuahua ist am Montag von der Tierrettung in Linz aufgenommen und operiert worden. Der ausgesetzte Hund wurde auf einer Wiese gegenüber dem Schörgenhubbad gefunden. Er hatte einen aufgeplatzten Abszess am Bauch, sehr lange Krallen und war fast blind. Die Verwahrlosung und das Aussetzen zogen eine Anzeige gegen unbekannt nach sich, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.