Verzögerung bei Misstrauensantrag gegen slowenische Regierung

Opposition hat offenbar Probleme mit Unterschriften - Jansas Herausforderer hat nur 42 Stimmen, um vier zu wenig

Die slowenische Opposition hat offenbar Probleme mit der seit längerer Zeit angekündigten Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premier Janez Jansa. Am Freitag sollten die fünf liberalen und linken Parteien den Antrag ins Parlament einreichen, laut Medienberichten kam es jedoch zu Verzögerung wegen Problemen mit Unterschriften von Parlamentsabgeordneten. Medienberichten zufolge fehlte die Unterschrift eines Abgeordneten der mitregierenden Pensionistenpartei (DeSUS).

Damit dürfte es Jansas Herausforderer, Ex-Minister Karl Erjavec, ausgerechnet an Unterstützung in der eigenen Partei gebrechen. Erjavec hatte kürzlich den Vorsitz in der bisherigen Regierungspartei übernommen und sich daraufhin an die Spitze der Jansa-Gegner gesetzt. Nun wollen ihn aber nur drei der vier DeSUS-Abgeordneten unterstützen, womit er insgesamt 42 Unterschriften für seine Kandidatur hat. In Slowenien kann ein amtierender Ministerpräsident nur abgewählt werden, wenn eine Mehrheit der Abgeordneten für einen neuen Premier stimmt.

Die Parteien der sogenannten "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL in Slowenisch, was Anspielung auf cool ist) brauchen aber 46 Stimmen für die Abwahl Jansas. Bei der geheimen Abstimmung rechnet man aber mit möglichen Überläufern aus der mitregierenden liberalen SMC.

In der Begründung des Misstrauensvotums wird Jansa vorgeworfen, das Vertrauen der slowenischen Bürgerinnen und Bürger verloren zu haben, weil er seit Amtsantritt im März 2020 "systematisch" gegen die Grundprinzipien der Verfassungsordnung verstoße und mit "unüberlegten Handlungen" das Ansehen Sloweniens in der EU und die außenpolitische Position in der internationalen Gemeinschaft gefährdet habe. Außerdem wird er für Missmanagement in der Coronakrise verantwortlich gemacht, wodurch Slowenien zu den Staaten mit den relativ meisten Coronatoten weltweit zähle.

Für den DeSUS-Abgeordneten Branko Simonovic ist dies der Grund, dem Misstrauensvotum nicht zuzustimmen. Er wies darauf hin, dass das Gesundheitsministerium noch bis vor kurzem von seiner Partei geführt worden sei. Er wolle nicht seiner eigenen Partei das Misstrauen aussprechen, argumentierte Simonovic.