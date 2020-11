VfGH berät Corona-Regeln, Sterbehilfe, Kopftuchverbot, Ibiza-Video

Dreiwöchige Dezember-Session startet am Montag

Einige länger erwartete Entscheidungen könnte die am Montag startende Dezember-Session des Verfassungsgerichtshofes bringen: Die Beratungen über das Verbot der Sterbehilfe sowie das Kopftuchverbot an Volksschulen werden fortgesetzt. Auch weitere Anti-Corona-Maßnahmen aus der ersten Pandemiewelle beschäftigen die Verfassungsrichter. Zudem steht die nächste Entscheidung für den aktuellen U-Ausschuss an - nämlich über die Vorlage des Ibiza-Videos.

Die Frage, ob Justizministerin Alma Zadic (Grüne) dem U-Ausschuss das Video und das Transkript davon ungeschwärzt vorlegen muss, haben SPÖ, NEOS, FPÖ und die Grünen (am 12. November) an den VfGH herangetragen. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich nur jene Teile des Videos zum Akt genommen und an den Ausschuss weitergegeben, die ihr für ihre Ermittlungen relevant schienen. Die Entscheidung über solche U-Ausschuss-Anträge muss der VfGH "tunlichst" binnen vier Wochen treffen.

Mitten im zweiten Lockdown befassen sich die 14 VfGH-Mitglieder - die unter strengen Hygieneregeln und Zwei-Meter-Abstand zur Session zusammenkommen - neuerlich mit Schutzmaßnahmen der ersten Covid-Welle. Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat die Prüfung der Quarantäne-Verordnung für die Tiroler Gemeinden im März beantragt. Ein anderer Antrag betrifft Schulmaßnahmen, nämlich die Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers und den "Schichtbetrieb" nach der Wieder-Öffnung der Schulen im Mai. Auch die Entschädigungen für Verdienstentgang durch die Beschränkungen im Frühjahr stehen - mit Beschwerden von Unternehmen - am Prüfstand.

Mit Spannung erwartet wird die Entscheidung, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiter bestehen soll. Die Beratungen darüber haben bereits im Juli begonnen, im September hat der VfGH eine mehrstündige öffentliche Verhandlung dazu abgehalten. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, wollen die Strafbarkeit der "Tötung auf Verlangen" und der "Mitwirkung am Selbstmord" kippen.

Ebenfalls fortgesetzt werden die Beratungen zum Verhüllungsverbot an Volksschulen. Dessen Aufhebung haben zwei Kinder (und deren Eltern) verlangt, die im Sinne der sunnitischen bzw. schiitischen Rechtsschule des Islam erzogen werden. Sie sehen einen unverhältnismäßigen Eingriff auf Religionsfreiheit und religiöse Kindererziehung - und auch eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, weil der Hidschab verboten sei, die jüdische Kippa oder die Patka der Sikhs aber nicht.

Ebenfalls vor dem VfGH gelandet ist der Rechtsstreit zwischen ORF und KommAustria über den "Plemplem"-Sager des Politologen Peter Filzmaier in einer Analyse des ORF-"Sommergesprächs" mit Frank Stronach im Jahr 2016. Die Medienbehörde KommAustria erachtete dies als Verletzung des für den ORF geltenden Objektivitätsgebots, das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diese Entscheidung im heurigen Sommer. Der ORF sieht dadurch jedoch die Meinungsäußerungs- und Rundfunkfreiheit verletzt und hat deshalb den VfGH angerufen.

Dessen Rolle als Wahlgericht gefragt ist in der Frage, ob auch EU-Bürger aus anderen Staaten in einen (nieder)österreichischen Gemeindevorstand gewählt werden dürfen. Zu treffen ist sie, weil NEOS die heurige Gemeinderatswahl in Mödling angefochten haben - bzw. konkret die darauf folgende Wahl des Stadtrates. Die Pinken hatten für den ihnen zustehenden nämlich einen deutschen Staatsbürger nominiert. Dies akzeptierte der Gemeinderats-Vorsitzende aber nicht, weil laut NÖ Gemeindeordnung 1973 nur Österreicher in den Gemeindevorstand gewählt werden dürfen. Aus Sicht der NEOS verstößt diese Regelung gegen die Kommunalwahlrichtlinie der EU - wonach Unionsbürger in dem Land, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das gleiche aktive und passive Wahlrecht haben wie den Einheimischen.