Viel Neuschnee in der Schweiz: Behinderungen auf Schiene und Straße

Vor allem im Tessin, Wallis und Graubünden

Bis zu über ein halber Meter Neuschnee ist in der Nacht auf Samstag in der Schweiz gefallen, vor allem in den Kantonen Tessin, Wallis und Graubünden, aber auch im übrigen Alpenraum. Die Auswirkungen auf den Verkehr auf Schiene und Straße waren groß.

Im Tessin brachten die starken Schneefälle den Zugsverkehr teilweise zum Erliegen. Viele Fahrbahnen in den betroffenen Kantonen waren schneebedeckt, es gab Sperren für Anhängerzüge und Sattelschlepper. Teilweise herrschte die zweithöchste Lawinenwarnstufe.