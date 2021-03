Viele deutsche Händler rechnen 2021 mit schlechteren Geschäften

Deutscher Einzelhandel schafft im August viertes Umsatzplus in Folge Der deutsche Einzelhandel hat seinen Aufwärtstrend im August fortgesetzt. Der Umsatz lag um 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Für den vierten Anstieg in Folge sorgte vor allem die starke Nachfrage nach Bekleidung, Möbeln und Drogeriewaren. Beide Monate zählten jeweils 26 Verkaufstage.