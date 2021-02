Vielfältige Entgrenzung: "Life constantly escapes" im Kunstraum NÖ

Bereits für Herbst 2020 geplante Gruppenschau will die strikte Trennung einzelner Kunstwerke aufheben - Alu-Flieger, Harfensounds und "Black Lives Matter"-beeinflusste Comics ab Freitag

Verstreute Alu-Flieger, ein Soundteppich aus Harfenklängen und Blumensträuße hinter Glasvitrinen im ganzen Raum: Der Kunstraum NÖ in der Wiener Innenstadt feiert mit "Life constantly escapes", der ersten Ausstellung nach dem harten Corona-Lockdown, die Aufhebung der Idee vom Kunstwerk als streng voneinander abgegrenzte Objekte. Statt eines üblichen Rundgangs ist der Besucher oder die Besucherin ab Freitag dazu eingeladen, sich auf eine vielfältige Gruppenschau einzulassen.

Die Ausstellung, deren Planung schon 2019 begonnen habe, hätte eigentlich im vergangenen Herbst eröffnet werden sollen, was aufgrund der Pandemie dann freilich nicht möglich war, sagte Katharina Brandl, künstlerische Leiterin des Hauses in der Herrengasse, am Mittwoch im Rahmen einer Presseführung. Sie bleibe aber "dringlich" - nicht zuletzt deshalb, da noch Werke unter dem Eindruck der "Black Lives Matter"-Bewegung hinzugekommen seien.

"Life constantly escapes" ist einigermaßen mit Theorie unterfüttert. Gastkuratorin Andrea Popelka verwies auf die "Black Radical Tradition" - Widerstandsbewegungen von Menschen, die die Erfahrung gemacht hätten, zu Objekten und Besitztümern erklärt worden zu sein. Das Ausstellungskonzept versucht, dieses Konstrukt im Kunstbereich aufzubrechen. Künstler, ihre Werke und die Betrachterinnen sollen nicht getrennt voneinander sein, sondern gewissermaßen zu einem Ganzen verschmelzen.

Also sind die aus Aluminium gefalteten Flieger von Jesse Darling, auf die man immer wieder Gefahr läuft zu treten, fast über den gesamten Ausstellungsraum verteilt. Ahya Simones Harfenklänge, die von den Besucherinnen und Besuchern - 15 gleichzeitig erlauben die derzeitigen Corona-Vorschriften für den Kunstraum NÖ - durch ihren Gang ausgelöst werden, wirken als akustisches verbindendes Element des Gezeigten. Um Entgrenzung zwischen Körper und Natur geht es in Mei-mei Berssenbrugges Poem "Hello, the Roses", das in großen Lettern an die Wand geklebt ist.

Blumensträuße hinter Glasvitrinen, Notizen der Science-Fiction-Autorin Octavia Butler oder Seifenskulpturen entdeckt man ebenfalls im Kunstraum. Die Überwindung des Trennenden hat die Kuratorin auch ganz direkt inszeniert - als in eine Ausstellungswand geschlagenes Loch, hinter der ein projizierter Sonnenaufgang zu sehen ist.

Zum Mitnehmen gibt es ebenfalls etwas. Vier Comic-Strips von Grant Jonathon liegen als Gratis-Poster bereit. Sie sind unter dem Eindruck der "Black Lives Matter"-Proteste entstanden. Die Chance, ein Exemplar davon zu ergattern, hat man bis zum 3. April, dem letzten Ausstellungstag.

(S E R V I C E - "Life constantly escapes" im Kunstraum NÖ, 1., Herrengasse 13; ab Freitag und bis zum 3. April, Eröffnung Donnerstag, 16 bis 20.30 Uhr; Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr; Eintritt frei; www.kunstraum.net)