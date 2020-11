Ein Unbekannter hat am Freitag vier Chinchillas im Augebiet in Alkoven (Bezirk Eferding) ausgesetzt. Diese Tiere können in der freien Natur nicht überleben. Eines verendete, drei wurden gerettet, teilte die Polizei am Montag mit. Hinweise, wer die Tiere am Freitag von Mitternacht bis 15.00 Uhr ausgesetzt hat, erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 059133 4220 100.