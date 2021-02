Vier Ebola-Tote im westafrikanischen Guinea

Erste Todesfälle seit 2016 - Gesundheitsminister: "Wir sind sehr besorgt"

In Guinea sind vier Menschen an Ebola gestorben. Die Todesfälle, die ersten seit dem Jahr 2016, hätten sich in der Region Nzérékoré im Südosten des Landes ereignet, sagte Gesundheitsminister Rémy Lamah am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind sehr besorgt." In dem westafrikanischen Land waren zwischen 2013 und 2016 rund 2500 Menschen an der Viruskrankheit gestorben.

Das Ebola-Virus war erstmals 1976 im Norden der Demokratischen Republik Kongo registriert worden und ist nach einem dortigen Fluss benannt. Die Betroffenen leiden an Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall sowie in an inneren Blutungen und schließlich Organversagen. Die Übertragung geschieht durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten.