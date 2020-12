Vier Festnahmen nach Messerangriff vor "Charlie Hebdo" im September

Ein Pakistani als Mitglied einer "Terrorgruppe" beschuldigt

Nach dem Messerangriff vor dem früheren Sitz der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" Ende September sind vier Pakistani festgenommen worden. Einer der Männer wurde der "Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe" beschuldigt, wie es am Freitag vonseiten der Pariser Ermittler hieß. Die anderen sollten noch einem Richter vorgeführt werden. Die Festgenommenen sind 17 bis 21 Jahre alt und wurden in verschiedenen Landesteilen Frankreichs in Polizeigewahrsam gekommen.

Ein Pakistani hatte am 25. September zwei Menschen vor dem früheren Sitz von "Charlie Hebdo" mit einem Hackmesser schwer verletzt, bevor er überwältigt werden konnte. Der 25-Jährige begründete seine Tat mit Wut über die Mohammed-Karikaturen.

Die Justiz wirft den nun Festgenommenen vor, mit dem Täter in Kontakt gestanden zu haben. "Sie teilen seine Ideologie, und einer von ihnen hat wenige Tage vor der Tat Hass auf Frankreich geäußert", hieß es von den Ermittlern.