Vier Frauen und ein Mann in der Steiermark bei Alpinunfällen verletzt

Alle fünf wurden mit Hubschraubern ins Spital geflogen

Bergrettung und Alpinpolizei sind am Samstag in der Steiermark stark gefordert gewesen. Insgesamt vier Frauen und ein Mann wurden bei Alpinunfällen verletzt. Der Mann und zwei der Frauen stammen aus der Steiermark, eine aus Wien und eine aus Salzburg.

In Veitsch im Bezirk Mürzzuschlag war eine 45-jährige Murtalerin mit drei Begleitern unterwegs gewesen. Beim Abstieg stürzte sie in etwa 1.400 Meter Seehöhe und verletzte sich schwer. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Graz gebracht.

In Neuberg an der Mürz war eine 50-jährige Wienerin mit ihrem Ehemann auf einer Skitour unterwegs. Bei der Abfahrt stürzte sie, auch sie musste vom Rettungshubschrauber geborgen werden, sie wurde ins Landeskrankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht.

In Aflenz hatte eine 22-Jährige aus dem Bezirk Leoben mit einem Freund auf der Aflenzer Bürgeralm einen Rodelausflug gemacht. Sie kam von der Rodel-Fahrbahn ab und stürzte 20 Meter in einen Wald. Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter leistete Erste Hilfe. Auch sie wurde ins Spital geflogen, und zwar nach Bruck an der Mur.

In St. Nikolai im Sölktal im Bezirk Liezen war eine 49 Jahre alte Salzburgerin mit ihrem Lebensgefährten auf einer Skitour in den Schladminger Tauern unterwegs. Bei der Abfahrt kam die Salzburgerin zu Sturz und blieb verletzt liegen. Die Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber nach Schladming ins Spital gebracht.

Und in Michaelerberg-Pruggern im Bezirk Liezen verletzte sich ein 63-Jähriger Steirer bei einem Sturz schwer, er rutschte 150 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Auch er wurde ins Krankenhaus nach Schladming geflogen