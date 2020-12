Vier junge Kärntner mit Cannabis in Pkw erwischt

Verstießen gegen Covid-19-Maßnahmengesetz

Unvorsichtig unterwegs waren vier junge Kärntner am Abend des Krampustags in Klagenfurt: Obwohl sie nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, fuhren sie in einem Pkw durch Klagenfurt und trugen keinen Mundnasenschutz. Als sie einer Polizeistreife auffielen und kontrolliert wurden, entdeckten die Beamten noch einige Gramm Cannabiskraut im Wagen der jungen Männer, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag, Nikolotag, mitteilte.

Bei den jungen Männern handelt es sich um drei Personen aus Klagenfurt und eine Person aus dem Bezirk Villach, im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Sie werden wegen Verstoßes gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt, hieß es laut Polizeiinspektion Landhaushof.