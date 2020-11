Vier Menschen starben in Russland nach Konsum von Antiseptikum

Zwei weitere im Koma

Im Nordosten Russlands sind vier Menschen nach dem Konsum von alkoholhaltigem Desinfektionsmittel gestorben. Insgesamt neun Menschen hätten Mitte der Woche in einem Dorf in der Teilrepublik Jakutien in Gemeinschaft die giftige Flüssigkeit getrunken, teilte die zuständige Ermittlungsbehörde am Freitag mit.

Bei den Toten handle es sich um drei Männer und eine Frau zwischen 27 und 69 Jahren. Zwei weitere Männer liegen demnach im Koma. In Russland kommt es immer wieder zu derartigen Unglücken, weil bisweilen auch billige Haushaltsmittel als Alkoholersatz konsumiert werden.