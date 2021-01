Vier Minderjährige unter Todesopfern von Hüttenbrand in Norwegen

Tödlichstes Feuer im Land seit mehr als zwölf Jahren

Unter den fünf Todesopfern des Hüttenbrandes in Norwegen sind vier Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren. Wie die zuständige Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB am Montag mitteilte, starben neben einer 40-jährigen Frau ein zehnjähriges Mädchen, ein Zwölfjähriger sowie zwei weitere Buben im Alter von 15 Jahren bei dem verheerenden Brand in der Nacht zum Samstag.

Die fünf Leichen waren am Wochenende am Unglücksort in der nordnorwegischen Gemeinde Andoy in der Nähe der Lofoten entdeckt worden. Ein Mann hatte sich am frühen Samstagmorgen als einziger aus der brennenden Hütte retten können und Hilfe geholt. Die Polizei hatte darauf von fünf Vermissten einschließlich vier Minderjährigen im Alter von unter 16 Jahren gesprochen. Alle fünf stammen aus einer Gemeinde auf den Lofoten.

Es handelte sich um den tödlichsten Brand in Norwegen seit mehr als zwölf Jahren. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unglück aus.