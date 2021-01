Vier Pkw und ein Lkw in Unfälle auf S6 in Neunkirchen verwickelt

30-Jähriger mit Auto ins Heck von Streufahrzeug geprallt und schwer verletzt

Letztlich fünf Fahrzeuge - vier Pkw und ein Räum- und Streu-Lkw - sind Mittwochfrüh binnen weniger Minuten in Unfälle auf der Semmering-Schnellstraße (S6) in Neunkirchen im Bereich einer Auffahrtsrampe verwickelt gewesen. Ein 30-Jähriger wurde dabei laut Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer verletzt. Er musste aus seinem Auto befreit werden und wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.

Laut Polizei war ein 48-Jähriger gegen 5.35 Uhr mit einem Räum- und Streufahrzeug auf die S6 in Richtung Wien aufgefahren. Auf der Schnellstraße in dem Bereich unterwegs waren ein 33- und ein 39-Jähriger, beide aus dem Bezirk Neunkirchen. Wegen des Winterdienstfahrzeugs mit ausgeklapptem Schneepflug soll der jüngere der Pkw-Lenker versucht haben, auf den zweiten Fahrstreifen zu wechseln. Die Folge war eine seitliche Kollision der beiden Autos. Zudem prallte der Wagen des 33-Jährigen auch gegen den Lkw.

Alle drei Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt. Kurz darauf geriet eine 20-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen mit einem Pkw ins Schleudern, als sie ebenfalls über die Rampe auf die S6 fahren wollte. Das Auto der jungen Frau kam von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand.

Folgenschwer verlief eine weitere Karambolage nur fünf Minuten später, so die Polizei. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen kam ebenfalls ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw in das Heck des Lkws.