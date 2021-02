Vier Soldaten in Tunesien durch Sprengsatz getötet

Tunesische Sicherheitskräfte kämpfen in der Bergregion um Kasserine nahe der algerischen Grenze seit Jahren gegen Extremisten

Bei einer Explosion sind in Tunesien vier Soldaten getötet worden. Sie hätten mit ihrem Wagen "Terroristen" verfolgt und seien dabei in einen Sprengsatz gefahren, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorfall ereignete sich demnach in Jebel Mghila rund 200 Kilometer südwestlich von Tunis.

Tunesische Sicherheitskräfte kämpfen in der Bergregion um Kasserine nahe der algerischen Grenze seit Jahren gegen Extremisten. Dort ist ein Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv. In den vergangenen Jahren verübten Extremisten immer wieder Anschläge in Tunesien und töteten dabei Dutzende Menschen. Meist bekannte sich der IS zu den Angriffen.

Im März vor knapp einem Jahr starb ein Polizist, als zwei Selbstmordattentäter sich in der Nähe der US-Botschaft in Tunis in die Luft sprengten. Im März 2015 wurden 21 Touristen und ein Polizist getötet, als Bewaffnete das Bardo-Museum in der Hauptstadt angriffen. Drei Monate später wurden 38 Touristen, darunter zwei Deutsche, bei einem Angriff auf ein Hotel in der Küstenstadt Sousse getötet.