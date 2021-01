Pkw überschlug sich

Bei einem Autounfall in Velden am Wörthersee (Bezirk Villach-Land) sind am Samstag vier Personen verletzt worden. Nach Angaben des Roten Kreuzes überschlug sich ein Pkw, der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Zwei Beteiligte sollen schwer, zwei nur leicht verletzt worden sein. Ein Patient wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht, die anderen drei mit der Rettung ins LKH Villach.