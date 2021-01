Vier Verletzte bei Pkw-Unfall in Tirol verletzt

Darunter einjähriger Bub

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw in Mieders im Stubaital in Tirol sind Montagvormittag die beiden Lenker, eine 32-Jährige sowie ein einjähriger Bub verletzt worden. Ein 30-Jähriger war zuvor von einer Gemeindestraße in die Stubaital Straße eingebogen. Dabei kam es zu der Kollision mit dem dort fahrenden Auto eines 39-Jährigen.

Dabei wurden auch die 32-Jährige und der Bub, die sich im Wagen des 39-Jährigen befanden, verletzt. Die Verletzten wurden in das Krankenhaus Hall und die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.