Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

55-Jähriger wollte über Sperrlinie wenden - Kollision mit nachkommendem Pkw - Dreijähriger leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall in Gföhl (Bezirk Krems-Land) hat am Donnerstag vier Verletzte gefordert. Ein 55-Jähriger habe versucht, auf der B37 über eine Sperrlinie zu wenden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag. Dabei sei es zu einer Kollision mit dem nachkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen gekommen. Die beiden Pkw-Lenker wurden ebenso verletzt wie die gleichaltrige Frau des 23-Jährigen und dessen dreijähriger Sohn.

Der 55-jährige Wiener wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt. Er wurde ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Die 23-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen. Der 23-Jährige und sein dreijähriger Sohn wurden leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig ins Landesklinikum Horn.