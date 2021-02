Genauer Unfallhergang wurde noch ermittelt

Bei einer Karambolage von mehreren Fahrzeugen sind am Mittwochnachmittag nördlich von Graz vier Personen verletzt worden. Zum Zusammenstoß in Unterfriesach (Bezirk Graz-Umgebung) war es gekommen, als eine 24-Jährige nach links abbiegen wollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Vier nachkommende Fahrzeuge waren an der Kollision beteiligt. Die vier Verletzten - unter ihnen zwei Kinder - wurden in Grazer Krankenhäuser gebracht.