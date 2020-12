Vier Verletzte nach Frontalcrash im Bezirk Gänserndorf

Autoinsassen im Alter von 16 bis 50 Jahren in Krankenhäuser transportiert

Bei einem Verkehrsunfall in Aderklaa (Bezirk Gänserndorf) sind am Dienstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer war während eines Überholmanövers mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen kollidiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit.

Der junge Lenker erlitt schwere, seine 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden ins Wiener SMZ Ost-Donauspital gebracht. Der 50-Jährige und sein 24 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Korneuburg transportiert.