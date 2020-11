Vier von fünf Schweizer Bühnenkünstlern beklagen Übergriffe

Laut aktueller Umfrage des Bühnenkünstlerverbandes

Vier von fünf Schweizer Bühnenkünstlerinnen und Darstellern haben laut einer aktuellen Umfrage innerhalb der letzten zwei Jahre Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung erlebt. Verbale und körperliche Belästigungen sind dabei am häufigsten vertreten. Der Schweizerische Branchenverband will nun mit verschiedenen Maßnahmen gegensteuern.

79 Prozent der Umfrageteilnehmenden hätten in den 24 Monaten vor der Umfrage die Erfahrung eines sexuellen Übergriffs gemacht, schreibt der Schweizerische Bühnenkünstlerverband (SBKV) am Donnerstag in einer Mitteilung. Insgesamt seien 577 Vorfälle erwähnt worden, davon 400 bei Frauen und 177 bei Männern. 331 der 1.160 SBKV-Mitglieder haben sich an der Umfrage beteiligt.

Mit 53 Prozent die häufigste Art ist die verbale Belästigung, gefolgt von körperlichen Belästigungen (22 Prozent) wie "zufällige" Körperkontakte. Drei Mal wurde eine Vergewaltigung angegeben. Täter waren in 81 Prozent der Fälle Männer, in 9 Prozent Frauen. 79 Prozent der Befragten haben indes keine Folgen aufgrund der Vorfälle verspürt. Fast zwei Drittel der Teilnehmenden stammen aus der Sparte Schauspiel. Am häufigsten betroffen sind Bühnenkünstler und Darstellerinnen im Alter zwischen 30 und 49 Jahren.

Nach der "erschreckenden Umfrage" will der SBKV mit verschiedenen Maßnahmen gegensteuern. Er richtet eine anonyme Meldeplattform ein, bei der sich Betroffene melden können. Die Kampagne "Hände weg" soll die Plattform in Schauspielschulen, in der Garderobe oder bei Castings bekannt machen. Zudem wurde eine Agentur mit Recherchen beauftragt, "die Licht in diese dunkle Ecke der Szene werfen sollen".

Der SBKV hegt zudem die Hoffnung, dass die Häuser, Agenturen und Produktionsfirmen selbst intern aufräumen, "bevor sie teuer dafür bezahlen müssen". Die MeToo-Kampagne in Hollywood habe gezeigt, dass ein einziger publizierter Vorfall ganze Unternehmen und altehrwürdige Institutionen in den Abgrund reißen könne.

