Vierfach-Jackpot bei Lotto - Vier Millionen warten

Extra Million ausgespielt

Auch bei der Bonus-Ziehung am Freitag hat es bei Lotto "6 aus 45" keinen richtigen Sechser gegeben. Somit werden für die Ziehung am Sonntag eine Gewinnsumme von vier Millionen Euro im ersten Rang erwartet, wie die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung vermeldeten. Eine extra über win2day.at ausgespielte Million wurde indes richtig getippt.

Zwei Spielsteilnehmer tippten am Freitag einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 72.000 Euro. Hier waren ein Steirer und ein Niederösterreicher jeweils per Quicktipp erfolgreich.