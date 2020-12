Vierfachjackpot beim Lotto - Am vierten Advent warten 5,3 Mio. Euro

Auch Lotto Plus endete ohne richtigen "Sechser"

Beim Lotto "6 aus 45" sind es am Mittwochabend zum dritten Mal in Folge nicht die sechs richtigen Tipps (5, 11, 12, 19, 21, 41; Zusatzzahl 42) abgegeben worden. Darum wartet am vierten Adventsonntag ein Vierfachjackpot. Für die "sechs Richtigen" wird es dann um rund 5,3 Mio. Euro gehen. Laut den Österreichischen Lotterien handelt es sich um den bereits achten Vierfachjackpot in diesem Jahr. Vier davon wurden geknackt, vier entwickelten sich zu einem Fünffachjackpot weiter.

Vier Spielteilnehmer haben am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt und gewannen damit jeweils rund 40.500 Euro. Ebenfalls ohne Sechser endete gestern die Ziehung bei Lotto Plus. Die Gewinnsumme fiel darum an gleich 50 Fünfer, die jeweils rund 8.900 Euro erhielten. Ein Solo-Sechser beim Lotto Plus sollte am kommenden Sonntag rund 400.000 Euro bringen.