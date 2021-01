Vietnam: Sechs Drogenschmuggler zum Tode verurteilt

Sollen 100 Kilogramm Rauschgift geschmuggelt haben

Ein Gericht in Vietnam hat sechs Drogenschmuggler zum Tode verurteilt. Den Männern wurde vorgeworfen, etwa 100 Kilogramm Rauschgift, darunter Methamphetamin und Heroin, über die Grenze zwischen Kambodscha und Vietnam gebracht zu haben, wie die Zeitung "VnExpress" am Samstag unter Berufung auf das Urteil eines Gerichts in Ho-Chi-Minh-Stadt berichtete. Zwei weitere Bandenmitglieder wurden demnach zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Justiz in dem südostasiatischen Land am Mekong geht mit aller Härte gegen Drogenhändler vor. Bereits Mitte Jänner waren in Ho-Chi-Minh-Stadt sechs Drogenschmuggler zum Tode verurteilt worden. Im Oktober 2019 hatten zwei Gerichte an einem einzigen Tag elf Verdächtige zum Tode verurteilt, weil sie Methamphetamin und Heroin geschmuggelt haben sollen.

Laut Amnesty International gehört Vietnam zu den drei Ländern mit den meisten Exekutionen weltweit. Demnach wurden allein zwischen August 2013 und Juni 2016 insgesamt 429 Gefangene hingerichtet. Einem Bericht der Behörden zufolge warten 229 Menschen seit fünf bis zehn Jahren in den Todeszellen auf ihre Hinrichtung, 20 weitere sogar mehr als zehn Jahre.