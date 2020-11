Vifor Pharma hat Übernahme-Interessenten angelockt - Kreise

Insider: Ein Angebot in der Größenordnung von zehn Milliarden Franken

Finanzinvestoren haben Insidern zufolge den Schweizer Arzneimittelhersteller Vifor Pharma ins Visier genommen. Mindestens eine große Private-Equity-Gesellschaft habe mit Vifor kürzlich Gespräche über eine mögliche Übernahme geführt, wie zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Einer der Personen zufolge habe ein Angebot in der Größenordnung von 10 Milliarden Franken (9,25 Mrd. Euro) im Raum gestanden.

Beim Preis hätten die Parteien aber keine Einigkeit erzielt. Gegenwärtig ruhten die Gespräche. Es sei zur Zeit unklar, ob sie wieder aufgenommen würden und ob möglicherweise auch Firmen aus der Gesundheitsbranche ein Auge auf Vifor werfen könnten. Den Namen des Interessenten konnte Reuters nicht in Erfahrung bringen. Vifor lehnte eine Stellungnahme ab.

Vifor ist bei einem Kurs von 123 Franken je Aktie an der Börse insgesamt rund 8 Milliarden Franken wert. Im Februar hatten die Titel allerdings noch bei 190 Franken notiert. Mit einem Anteil von zusammen rund 20 Prozent sind der Schweizer Investor Martin Ebner und seine Frau Rosmarie größte Aktionäre. Ohne ihre Zustimmung dürfte eine Übernahme kaum gelingen.

Kenner der Lage halten es für möglich, dass die Ebners bereit sein könnten, sich unter gewissen Bedingungen von ihrer Beteiligung zu trennen. Hintergrund ist der Chefwechsel bei Vifor. Im Mai trat der langjährige Unternehmenslenker Etienne Jornod zurück. Ebner hielt einer mit der Situation vertrauten Person zufolge große Stücke auf Jornod. Ein Sprecher von Ebners Vermögensverwaltungsgesellschaft Patinex wollte keinen Kommentar abgeben.

Hauptgeschäft von Vifor Pharma sind Wirkstoffe gegen Eisenmangel wie das intravenös verabreichte Ferinject. Zudem betreiben die Schweizer zusammen mit Fresenius Medical Care ein Gemeinschaftsunternehmen, das Medikamente gegen Nierenleiden entwickelt und vermarktet. Das kleinste Geschäft ist eine Arznei gegen einen erhöhten Kaliumspiegel.

Den Umsatz mit Ferinject will Vifor bis 2025 auf 2 Mrd. Franken verdoppeln. In dem Geschäft sind die Schweizer Weltmarktführer. Analysten zufolge dürfte das Unternehmen diese Stellung verteidigen können. Als größtes Risiko für einen möglichen Käufer erachten sie die Abhängigkeit vom Partner Fresenius, über den ein großer Anteil der Verkäufe läuft.

Vifor Pharma steigerte den Umsatz 2019 um 18,5 Prozent auf 1,88 Mrd. Franken und fuhr einen Gewinn von 159 Mio. Franken ein. Für das laufende Jahr hat die Gesellschaft eine Verlangsamung des Wachstums auf fünf Prozent in Lokalwährungen in Aussicht gestellt. Im September hatte Vifor die im Bereich Immuntherapeutika tätige Tochtergesellschaft OM Pharma für 435 Mio. Franken an Jornods Optimus Holding verkauft. Mit dieser Bereinigung des Portfolios sei Vifor zu einem attraktiveren Übernahmeziel geworden, hieß es in Finanzkreisen.