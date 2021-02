Viren können Süßwasserstellen als Übertragungsweg nutzen

Equine Herpesviren bleiben im Wasser stabil und infektiös, zeigt eine Studie, an der auch Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien beteiligt waren

In Trockenzeiten herrscht in der Nähe von Süßwasserstellen oft großes Gedränge unterschiedlicher Tierarten. Viren können dabei das Wasser als Übertragungsweg nutzen, um sich zwischen den Tieren zu verbreiten, zeigte nun ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung. Die Viren bleiben dabei im Wasser stabil und infektiös, berichten die Wissenschafter im Fachjournal "Science of the Total Environment".

Aus früheren Studien weiß man, dass für Zebras das Gedränge bei den Wasserstellen Stress bedeutet und sie dabei vermehrt Equine Herpesviren (EHV) an ihre Umgebung abgeben. Der Stress wirke wie eine Art Signal auf das Virus und ermögliche es ihm, in das Wasser zu gelangen, wo es dadurch mehr Individuen infizieren könnte, erklärte Alex Greenwood vom Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin in einer Aussendung. Er leitete die Studie, an der auch Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien teilnahmen.

Um zu Überprüfen, ob Wasser ein Übertragungsweg für solche Viren sein könnte, nahmen die Forscher Proben aus Wasserlöchern in Regionen in Afrika und der Mongolei mit ausgeprägten Trockenzeiten und versuchten dann, EHV in diesem Wasser zu züchten. Diese Viren kommen sowohl in Afrika als auch in der Mongolei bei Wildtieren vor. Unter Zellkulturbedingungen konnten sie zeigen, dass EHV tatsächlich infektiös bleiben.

Für die Forscher könnte dies auch die Erklärung dafür sein, dass EHV eine überschaubare Evolution aufweisen und sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Die in der Mongolei und in Afrika gefundenen EHV waren nahezu identisch mit jenen von Hauspferden. Dies lasse vermuten, dass die Stabilität von EHV im Wasser das Ergebnis eines langen evolutionären Prozesses ist, der dazu führte, dass solche Viren an die Nutzung von Wasser als Übertragungsweg angepasst sind, betonen die Forscher, die nun überprüfen wollen, ob auch andere Viren Wasser als Übertragungsweg nutzen.

