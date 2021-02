Visegrad-Gruppe: "Kooperation hängt stark von Staatsführungen ab"

30. Jahrestag der Gründung der V4 - Politologe: Genauso viele Interessenskonflikte wie gemeinsame Interessen

Das Funktionieren der Kooperation innerhalb der mitteleuropäischen Visegrad-Gruppe, die am kommenden Montag ihren 30. Gründungstag feiert, hängt maßgeblich von der politischen Ausrichtung der jeweils aktuellen Staatsführungen ab. Das sagte der ungarische Politologe Péter Krekó im Gespräch mit der APA.

Wenn es zu einem engeren Zusammenstehen nach außen kommt, dann hauptsächlich aufgrund innenpolitischer Interessen, so der Direktor des Budapester Instituts Political Capital. Die gemeinsame Ablehnung der Migration aus dem außereuropäischen Raum und der verpflichtenden Verteilung von Asylbewerbern unter den EU-Staaten verbinde etwa die vier Länder untereinander. Ein weiteres Beispiel sei die Verteilung der EU-Strukturfonds, wo keines der Visegrád-Länder benachteiligt werden will, so Krekó.

Bei anderen Themen, etwa bezüglich der Abhängigkeit der Auszahlung der EU-Gelder von der Rechtsstaatlichkeit, gebe es hingegen klare Meinungsverschiedenheiten, erinnerte Krekó. Es werde auch immer wieder deutlich, dass Tschechien und die Slowakei innerhalb der EU nicht "mit Polen und Ungarn in einen Topf geworfen werden wollen". Auch aus diesem Grund habe die Kooperation in den vier Ländern intern einen unterschiedlichen Stellenwert: "Tschechien und die Slowakei identifizieren sich viel weniger als Mitglied der Visegrád-Vier als etwa Ungarn es tut."

Letztlich könne man sagen: "Es gibt genauso viele Interessenskonflikte wie gemeinsame Interessen." Das zeige sich etwa auch in der sehr unterschiedlichen Einstellung zu Russland oder zur Ukraine, die selbst die in anderen Dingen eng verbündeten V4-Länder Ungarn und Polen an den Tag legten. Aufgrund der deutlichen gesellschaftlich-kulturellen Unterschiede in der Region könne man die Visegrad-Kooperation daher auch nicht etwa mit den baltischen Staaten vergleichen, meinte der Politikwissenschaftler.

Als "erfolgreiche Initiative" bezeichnete Krekó auf jeden Fall den Internationalen Visegrád-Fonds, der seit dem Jahr 2000 existiert und wissenschaftliche, kulturelle und Bildungsprojekte fördert. So gebe es etwa in seinem Bereich, unter den politischen Analysten der Region, häufige Kooperationen.

Die Visegrád-Gruppe wurde am 15. Februar 1991 als Instrument der regionalen Zusammenarbeit Ungarns, Polens und der Tschechoslowakei in der ehemaligen ungarischen Königsstadt Visegrad, nördlich von Budapest, gegründet. Seit der Trennung von Tschechien und der Slowakei 1993 hat die Gruppe vier Mitglieder (V4). Im Jahr 2004 traten alle vier Länder gleichzeitig der Europäischen Union bei.

Als Inspiration für die Visegrad-Zusammenarbeit diente ein Dreikönigstreffen am gleichen Ort im Jahr 1335. Damals verständigten sich die Könige Karl I. Robert von Ungarn, Johann von Böhmen und Kasimir III. von Polen über die Einrichtung einer die drei Länder verbindende Handelsroute unter Umgehung von Wien.

( Das Gespräch führte Petra Edlbacher/APA. )