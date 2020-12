Vize-Außenminister: Russland erwartet "nichts Gutes" von Biden

Riabkow wirft Umfeld des US-Demokraten Russland-Feindlichkeit vor

Die russische Regierung erwartet nach den Worten von Vize-Außenminister Sergej Riabkow "nichts Gutes" vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden. "Wir erwarten nichts Gutes, das ist klar", sagte Riabkow in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der russischen Nachrichtenagentur Interfax. "Es wäre merkwürdig, Gutes von Leuten zu erwarten, von denen viele ihre Karriere auf Russland-Feindlichkeit aufgebaut haben, indem sie Galle über mein Land ausgeschüttet haben."

Biden war vier Tage nach der US-Präsidentschaftswahl am 3. November zum Sieger ausgerufen worden. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte wenig später, er wolle das offizielle Wahlergebnis abwarten, bevor er Biden gratuliere. Erst als Biden am 14. Dezember im sogenannten Electoral College 306 der insgesamt 538 Stimmen erhalten hatte, schickte Putin dem US-Demokraten ein Glückwunschschreiben.

Darin drückte der Kreml-Chef seine Überzeugung aus, dass Russland und die Vereinigten Staaten "trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten viele Probleme und Herausforderungen" in der Welt lösen könnten. "Ich für meinen Teil bin zur Zusammenarbeit und zu Kontakten mit Ihnen bereit", beteuerte Putin in dem Telegramm.

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA sind stark belastet. Biden hat angekündigt, sich entschieden gegen Russland zu stellen. Moskau wird unter anderem vorgeworfen, sich in die US-Wahl 2016 eingemischt zu haben, um Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Biden legt am 20. Jänner seinen Amtseid ab.